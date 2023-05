Regolamento Tari, termine spostato a fine luglio: mancano dirigente e funzionari, c’è rinvio

Gela. Senza il dirigente e i funzionari di riferimento, l’aula consiliare non è riuscita ad andare avanti nella disamina del regolamento Tari. Per l’approvazione dell’atto, dato in scadenza entro oggi, in realtà si potrà attendere anche fine luglio. “Il termine di approvazione è stato prorogato al 31 luglio”, ha detto l’assessore al bilancio Mariangela Faraci. Il capogruppo civico Davide Sincero, intenzionato a predisporre emendamenti, ha però sottolineato che l’aula non può lavorare su atti delicati in assenza del dirigente del settore e dei funzionari. E’ stato proprio lui a proporre un rinvio alla prossima settimana. Iniziativa accolta dall’aula. In apertura di seduta, l’esponente di “Rinnova” Alessandra Ascia ha invece ricordato i disagi lavorativi che vivono i dipendenti dell’ente. Non ricevono le indennità previste, a partire da quella di produzione. I dipendenti, ieri, si sono riuniti in assemblea, anticipando l’intenzione di dichiarare lo sciopero. Il segretario generale Carolina Ferro, però, è stata molto chiara. Non si potrà procedere allo sblocco fino a quando non si saneranno le inefficienze che la Corte dei Conti ha individuato nel sistema interno dei controlli, accertate fino al 2019. “Qualcosa inizia a migliorare nel 2021”, ha inoltre riferito il segretario. Anche il consiglio, rispetto ai controlli interni, potrebbe andare incontro ad infrazioni.