Renault Scenic E-Tech Electric, l’elettrica per le famiglie

ROMA (ITALPRESS) – Renault Scenic E-Tech Electric completa l’offerta di veicoli elettrici della Marca nel segmento C. Con un mix di modernità elettrica, tecnologie utili e progettazione più sostenibile, reinterpreta il DNA della “voiture à vivre” per la famiglia, per rispondere alle sfide dei suoi tempi. Incarna anche la strategia di sviluppo sostenibile di Renault, attenta al benessere dei passeggeri, ma anche del pianeta.

“Scenic E-tech Electric è la punta di diamante dell’offerta Renault nel mondo elettrico dedicata alla famiglia, grazie alla sua autonomia che arriva a 625 chilometri con una ricarica rapida fino a 150 kW per rispondere alle esigenze delle famiglie che vogliono staccare la spina. “Ma di che famiglia parliamo? Mamma e papà, giovani, con 2 figli adolescenti che pensano di partire per un weekend lungo, magari per andare a Milano da Roma”. Così Raffaele Fusilli, Ad di Renault Italia racconta il prodotto attraverso quello di un viaggio in famiglia a bordo di Scenic E-tech Electric.

“Entrano in macchina e i ragazzi si accomodano sui posti posteriori: gli adolescenti di oggi li conosciamo, sono alti, ma dietro trovano uno spazio per le ginocchia di ben 28 cm, incredibilmente confortevole. Poi sistemano i bagagli essendo in 4, ed hanno un bagagliaio di 545 litri, possono quindi portare tutto ciò che serve per una bella vacanza, e si parte! Ma a questo punto succede un piccolo miracolo: alzano lo sguardo e vedono questo tetto Solarbay sviluppato in partnership con Saint Gobain, che è una straordinaria innovazione tecnologica: si può opacizzare o schiarire dividendosi in 4 segmenti. I ragazzi vogliono giocare con il tablet nei posti posteriori? Nessun problema! La loro parte di tetto sarà opacizzata mentre quella di mamma e papà sarà completamente trasparente, per godersi il cielo e i colori della giornata. E sono in viaggio… un viaggio dinamico, divertente, perchè con i 220cv di Scenic l’adrenalina si sente, la coppia è immediata, il dinamismo è piacevolissimo. E tutto questo gli procura un grande piacere di guidare” conclude Fusilli.

Scenic E-Tech Electric, infatti, offre un abitacolo progettato per il comfort ed il benessere di tutti gli occupanti. A cominciare da un’abitabilità interna di riferimento, nonostante l’impronta al suolo ridotta, grazie alla piattaforma elettrica dedicata, alle ruote posizionate ai quattro angoli della carrozzeria, al passo lungo di 2,78 metri, al pianale piatto e alla batteria compatta.

C’è spazio in abbondanza per i passeggeri, con un raggio alle ginocchia al posteriore di 278 mm, ma anche per i bagagli, con un volume del bagagliaio di 545 litri. L’innovativo tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay, ed il bracciolo posteriore “ingenius”, completano le dotazioni “all comfort” dell’abitacolo. Contribuiscono a ridefinire l’esperienza vissuta a bordo, proprio come il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, le App di infotainment e l’esclusiva firma sonora del veicolo, nata dalla straordinaria collaborazione con l’artista, compositore e autore Jean-Michel Jarre. Scenic E-Tech Electric dà priorità al piacere della guida elettrica.

Con una motorizzazione fino a 160 kW (220 cv), le dimensioni compatte e la piattaforma elettrica dedicata AmpR Medium, offre una guida dinamica ed agile, adatta per ogni percorso. Con la sua batteria da 87 kWh, Scenic E-Tech Electric rassicura chi è abituato a macinare chilometri. Tutta questa tranquillità è anche garantita dalla compatibilità di tutte le versioni con la ricarica rapida in corrente continua delle stazioni posizionate sulle autostrade o nelle loro vicinanze, ma anche con la ricarica in corrente alternata (AC) delle colonnine domestiche. Scenic E-Tech Electric è la prima auto 100% elettrica progettata per la famiglia secondo criteri di sostenibilità. Il veicolo è composto per almeno il 24% da materiali provenienti dall’economia circolare ed il 90% della sua massa è riciclabile nelle filiere del riciclo industriale, come stabilito dalla Direttiva 2005/64/CE. Ognuno dei 12 moduli della batteria è riparabile singolarmente.

Non usa pelle per gli interni né ha terre rare per il motore elettrico. In controtendenza rispetto al mercato, non è sovradimensionato in termini di misure e peso, con solo 1,85 tonnellate per 625 km di autonomia. Quattro gli allestimenti: Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic. I pressi partono dai 40.060 euro per la versione Evolution 170 cavalli Comfort Range per arrivare ai 50.450 euro del top di gamma Iconic Long Range da 220 cavalli.

