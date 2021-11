Rendiconto 2020, parere favorevole della commissione: sì dai consiglieri di maggioranza

Gela. Il parere della commissione bilancio è favorevole. In serata, è in programma la seduta dell’assise civica, che all’ordine del giorno ha anche il rendiconto 2020. La commissione bilancio ha espresso parere favorevole sullo strumento finanziario. Una decisione, assunta a conclusione dell’attività di verifica, che è arrivata a maggioranza, con il sì del presidente Pierpaolo Grisanti e dell’altro componente di maggioranza, il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero. Gli altri presenti, invece, hanno optato per astenersi. Questa sera, la maggioranza è chiamata soprattutto alla prova del rendiconto, all’indomani delle osservazioni della Corte dei Conti, che ha individuato tante criticità nei numeri dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 e nel bilancio di previsione 2018-2020. In commissione, la scorsa settimana, sono stati sentiti, in audizione, sia l’assessore Danilo Giordano che il dirigente Alberto Depetro.