Rendiconto, c’è parere revisori: ci sarebbero le condizioni per votare lo strumento finanziario

Gela. Nella settimana che si preannuncia importante anche per le scelte del sindaco Lucio Greco, un primo riscontro arriva dal collegio dei revisori dei conti. E’ stato trasmesso l’atteso parere al rendiconto 2021. I tre professionisti sembravano in procinto di poterlo rilasciare già sul finire della scorsa settimana. Invece, hanno preso qualche giorno in più. Dopo lunghi mesi di confronti e riunioni tecniche, con costanti richieste di integrazioni sui numeri del municipio, il parere è stato chiuso e trasmesso agli uffici comunali. Non ci sono ancora troppi elementi sul contenuto della relazione che sta alla base, ma pare che i revisori concludano invitando il consiglio comunale a votare lo strumento finanziario, essenziale anche per i correttivi richiesti dalla Corte dei Conti. Il collegio sembra appia riportato anche qualche rilievo. Le conclusioni finali, però, confermano che lo stato complessivo dei conti del municipio corrisponde alle finalità degli accertamenti condotti in questi mesi. La giunta, due settimane fa, ha anche approvato un rendinconto rivisto, con il disavanzo in aumento a 118 milioni di euro e l’avanzo attestato a 38 milioni.