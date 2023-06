“Rendiconto da approfondire”, Alabiso: “Firma alla sfiducia potrei ritirarla in aula o prima”

Gela. Tra le fila del centrodestra di opposizione sembra ancora più marcata la convinzione che la sfiducia al sindaco Lucio Greco non abbia più le basi, anche numeriche, per trovare l’assenso in aula consiliare, il prossimo 12 giugno. I leghisti, dopo il rinvio di inizio maggio, sono stati i primi a lanciare la proposta di ritirare le firme. Una posizione che almeno per il salviniano Emanuele Alabiso non cambia affatto. “Ribadisco che in questa fase la mozione di sfiducia non ha più senso – spiega – il rinvio di inizio maggio, di fatto, ha segnato la parola fine. Il partito regionale ci ha da tempo dato l’ok per ritirare le firme. Personalmente, voglio comprendere se sia meglio farlo direttamente in aula oppure tramite comunicazione alla presidenza del consiglio. Voglio verificare se nei prossimi giorni arriveranno atti finanziari e se avremo maggiore contezza dei contenuti del rendiconto approvato dalla giunta. Non ho intenzione di permettere che qualcuno sfrutti l’aula per uno show fine a sè stesso”. Alabiso si dice intenzionato ad approfondire il documento finanziario.