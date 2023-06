Rendiconto, nei prossimi giorni i primi confronti: consiglio vuole approfondire il documento

Gela. Da domani, iniziano i primi confronti in vista del dibattito sul rendiconto 2021. Lo strumento finanziario, fondamentale anzitutto per i correttivi richiesti dalla Corte dei Conti, è stato approvato giovedì sera dalla giunta. L’intero civico consesso, compreso il presidente Salvatore Sammito, attende di poter avere in mano le carte per visionare i numeri dell’ente. Di certo, il disavanzo è consistente per circa 96 milioni di euro a fronte di un avanzo da 32 milioni di euro. La “tempesta finanziaria”, spesso richiamata dal sindaco Lucio Greco, ha messo in ambasce l’intera organizzazione amministrativa dell’ente. L’avvocato ha ribadito che si tratta dell’eredità di precedenti amministrazioni. Domani mattina, è fissata una conferenza dei capigruppo consiliari per affrontare le rivendicazioni poste dai dipendenti comunali, che lamentano ritardi notevoli nel pagamento delle indennità. Il segretario generale Carolina Ferrro, in aula consiliare, ha comunque sottolineato che il tema è da collegare alla bocciatura dei sistemi dei controlli interni formalizzata dalla Corte dei Conti. Uno sblocco in tempi rapidi non pare così praticabile e i sindacati non escludono lo sciopero.