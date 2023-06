“Rendiconto sarà votato da chi sostiene Greco”, Trainito: “Sfiducia? Qualcuno non la vuole”

“Il rendiconto è un atto della maggioranza – precisa – lo voterà chi sostiene il sindaco. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Io sono del parere che si sarebbe potuto procedere con un dissesto, peraltro non addebitabile a Greco ma a chi l’ha preceduto. Il Comune ha soldi in cassa e un avanzo comunque importante. Con un dissesto i tempi per uscire dalla crisi sarebbero stati più rapidi. Dissesto non è sinonimo di fallimento. A Niscemi, il sindaco Conti, pur in dissesto, ha chiuso procedure per la rete irrigua destinata alle campagne, per lo stadio e per altre opere pubbliche. Bisognerebbe avere amministratori competenti, in grado di intercettare e usare i fondi. Invece, quest’amministrazione li perde e basta”. Forza Italia, quindi, non intende andare incontro ad un sindaco, che anche politicamente percepisce come assai distante. Non ci sarà nessun “soccorso azzurro” per gli atti finanziari dell’amministrazione comunale.