Trenta chili di hashish nel taxi, arrestata una donna

Gela. I finanzieri del Gruppo di Gela hanno arrestato una donna che trasportava, in taxi, circa 30 kg di sostanza stupefacente, del tipo hashish.

Nell’esecuzione di un posto di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, sulla S.S. 115, nei pressi della zona industriale di Marina di Butera, i finanzieri gelesi hanno fermato, tra i diversi mezzi di trasporto intercettati sulla importante arteria stradale provinciale, anche un taxi proveniente da Palermo e diretto a Gela, con a bordo, in qualità di passeggera, B.G. di anni 35, originaria di Palermo.

Sin dalle prime domande poste dai militari, la donna è risultata particolarmente nervosa e preoccupata. I contestuali riscontri sulla sua identità davano modo di rilevare la presenza di precedenti specifici, e pertanto, sono seguiti accertamenti più approfonditi che si sono tradotti in perquisizioni sulla persona e ispezione dei bagagli che aveva al seguito. Le operazioni hanno così permesso di rinvenire, in due borsoni, numerosi panetti di hashish, del peso di circa 1 kg ciascuno, per un quantitativo complessivo, come detto, di circa 30 kg di sostanza stupefacente.