“Renzi e Pd hanno chiuso raffineria salvando Livorno”, Lorefice: “Base gas? Ministero lavora”

Gela. “Il Pd ci accusa della desertificazione dell’area industriale di Gela e di quelle di Siracusa e Taranto? Parlano i dati, è stato il Partito Democratico a chiudere la raffineria e a firmare il protocollo del 2014, insieme ai sindacati”. Il senatore grillino Pietro Lorefice non ci sta a passare per responsabile, insieme al movimento, della stagnazione industriale che si registra in città e del possibile dietrofront di Eni sul progetto della base gas. Lo scontro politico è pienamente in atto. “Ci vuole chiarezza – continua – voglio ricordare che l’allora premier Matteo Renzi scelse di tutelare il suo territorio, assicurando la continuità dell’industria a Livorno, e chiudendo Gela, con l’appoggio dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta e del sindaco Angelo Fasulo, tutti del Partito Democratico. Adesso, accusano noi, che siamo al governo da appena un anno, di essere artefici della desertificazione industriale? Non c’è neanche da commentare”. Il senatore grillino sta seguendo la vicenda della proroga Via per il progetto della base gas di Eni. “Ritengo che ci siano stati dei colpevoli ritardi dall’azienda – spiega ancora – da quello che mi risulta, la richiesta di proroga è stata presentata a ridosso del termine di scadenza. Non capisco onestamente il motivo. Il ministero si è subito attivato avviando le procedure istruttorie. Sono stati chiesti i necessari pareri alle soprintendenze interessate e mi è stato riferito che sarebbero giunti al ministero. La proroga verrà rilasciata nei tempi previsti e spero che non ci saranno veti dalla Regione”. Ad inizio settimana, l’amministrazione comunale e i sindacati hanno messo le firme su una richiesta ufficiale di incontro, indirizzata al premier Giuseppe Conte e ai ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa.