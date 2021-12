Reparti covid e terapia intensiva al collasso, pazienti anche in corsia

Gela. A destare preoccupazione non sono i 101 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore ma i dati relativi alle ospedalizzazioni. L’ospedale Vittorio Emanuele è tornato ad essere in forte emergenza. Non ci sono più posti nel reparto Covid ed i 21 posti sono tutti occupati da pazienti non solo gelesi ma anche del comprensorio e fuori provincia. Al collasso anche terapia intensiva e da indiscrezioni risulta anche che alcuni pazienti positivi al tampone vengano rimandati a casa con cure domiciliari proprio perché non ci sono più posti disponibili. I 7 posti sono occupati da un solo paziente gelese e gli altri dal resto della provincia e fuori provincia.

Abbiamo anche cercato una replica del management di Asp che però non ha risposto. Tutto questo avviene con malattie infettive ancora chiuso e reparti che sono in forte emergenza. Solo ieri tre pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria, mentre due sono stati dimessi. I guariti, in città, sono cinquantuno. In totale, sono 856 i contagiati nella sola Gela, quasi 2000 in tutta la provincia.