Reparto malattie infettive fermo, paziente con scabbia da due giorni al pre-triage

Gela. Il reparto di malattie infettive dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, che sulla carta doveva rimanere fuori uso, per lavori, solo per pochi giorni, è ancora chiuso. Prova ne sia che da due giorni, una donna è “parcheggiata” nella struttura del pre-triage, pur essendo affetta da scabbia. Al momento, nessuna struttura regionale, tra quelle contattate, pare avere a disposizione posti per collocare la paziente. La donna rimane in una situazione di potenziale contatto, anche con altri pazienti e utenti.