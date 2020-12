Reperti archeologici in casa di un professionista, scoperti durante perquisizioni

Gela. Erano nella sua piena disponibilità. Diversi reperti archeologici, questa mattina sono stati sequestrati dai militari della guardia di finanza, pare nell’abitazione di un professionista. Sarebbero al vaglio dei tecnici del museo archeologico. Dovranno essere stimati e verificati. I militari erano impegnati in una serie di perquisizioni in studi medici, farmacie e centri salute. L’attività è stata avviata per indagare sull’eventuale vendita di farmaci non consentiti, soprattutto dimagranti.