Residence “L’Agave” assaltato da insetti e moscerini, residenti sempre più preoccupati

Gela. Non riescono neppure a tenere le finestre delle loro abitazioni aperte. Tra le strade del residence “L’Agave”, è emergenza insetti e moscerini. Un vero e proprio assalto, in una zona a ridosso di Montelungo. La presenza soprattutto di moscerini sta diventando sempre più grave. Con tanti bambini e anziani, la situazione non è delle migliori. Molti residenti hanno cercato di chiedere l’intervento del Comune, ma pare che non abbiano avuto alcuna risposta.