Residente di via Sabbioncello segnala: “Solo alla mia utenza rifiuti non prelevati”

Gela. L’indifferenziato a “macchia di leopardo”. Accade anche questo in città. Questa mattina, in via Sabbioncello, a Macchitella, uno dei residenti si è trovato con i rifiuti, conferiti la sera precedente, ancora davanti alla propria abitazione. Un’anomalia segnalata proprio dall’utente, dato che in tutte le altre abitazioni i rifiuti sono stati prelevati e portati via dagli operatori sui mezzi della Tekra.