Residenti in centro storico ma non possono avere il pass per la sosta

Gela. “Una situazione veramente anomala”. Così la definiscono diversi residenti del centro storico, che ad oggi, con l’avvio del nuovo servizio di strisce blu, non sono ancora riusciti ad ottenere il pass per la sosta. Le lamentele continuano a montare a seguito dell’interpretazione che la ditta aggiudicataria sta dando alla disciplina contenuta nel regolamento. Nella pratica, sta accadendo che chi risiede in centro storico (senza un garage) ma non davanti ad una zona con strisce blu non può ottenere il pass, magari a differenza di un vicino di casa che invece ha un affaccio su un tratto con strisce blu. Una situazione che è ritenuta del tutto inadeguata. L’autorizzazione al rilascio del pass, peraltro, arriva con l’ultimo vaglio che spetta sempre alla ditta mentre la polizia municipale effettua l’istruttoria iniziale. C’è già chi ha informato consiglieri comunali affinché la questione possa essere eventualmente sollevata nelle sedi dovute.