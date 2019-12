Residenti in strada per ripulire quartiere, a San Giacomo prove di cittadinanza attiva

Gela. I residenti del quartiere San Giacomo sono scesi in strada per renderlo più pulito. Hanno scelto la giornata di oggi per prendere in mano tutto ciò che era necessario, dalle scope ai secchi. Non solo i residenti, ma anche il parroco dell’omonima chiesa, i componenti del neo costituito comitato di quartiere e l’amministrazione comunale. Tutti insieme per dare un messaggio. Si parte da un popoloso quartiere, a ridosso del centro storico. “La prima giornata ecologica serve a rafforzare un senso di appartenenza, che si traduce anche nell’intervento materiale per rendere la città più pulita – dice l’avvocato Stefano Scepi del comitato di quartiere presieduto da Giorgio Navarra – sono i residenti a dare un messaggio forte. Lì dove non arriva l’istituzione, allora sono i cittadini a farsene carico. E’ importante che tutti sappiano che la cittadinanza attiva è un fattore imprescindibile”.