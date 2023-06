“Responsabilità scelta migliore in una fase difficile”, Siragusa: “Pd non è una questione di famiglia”

Gela. “La linea politica assunta in questa fase dal gruppo consiliare del Pd è stata concertata e per me è quella migliore. Non ce ne potevano essere altre”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa rivendica il percorso di “responsabilità” seguito durante i lavori d’aula e che sta garantendo i numeri all’amministrazione, anche per atti cruciali. Nessun ripensamento, seppur all’interno del partito locale c’è chi, come l’attuale componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina, si è spinto a dire che la sfiducia l’avrebbe votata. “Nessuno ha votato contro la sfiducia – precisa Siragusa – abbiamo votato per il rinvio del dibattito sulla mozione perché abbiamo ritenuto che ci sono priorità per la salvaguardia della città. La situazione finanziaria è molto grave. Trovo invece non giustificabile politicamente che si vada a traino del centrodestra”. La guida del partito locale e Di Cristina, che il Pd l’ha condotto sia in città sia in provincia, sembrano piuttosto lontani da una convergenza di intenti. Già prima delle regionali dello scorso anno qualcosa è sembrato incrinarsi. “Le regionali non le abbiamo perse in città, dove nonostante le difficoltà siamo rimasti sui livelli delle precedenti consultazioni – aggiunge il segretario – le regionali sono state perse in provincia, senza troppe distinzioni. C’è stato un chiaro voto di opinione verso il partito. Evidentemente, la lista non era in grado di vincere”. Ancora una volta, Siragusa, che alle primarie ha sostenuto apertamente il segretario Schlein, espone una chiave di lettura dei “mali” del partito certamente non dello stesso tenore di quella avanzata da Di Cristina. Sfide interne non ne vogliono ma è ormai lapalissiano che ci sia qualcosa da chiarire. “L’assemblea la terremo entro questo mese – precisa Siragusa – ma non perché ci sia qualcosa da chiarire. L’avrei voluta convocare un mese fa ma i dirigenti regionali erano impegnati con la scadenza delle amministrative. Rimango convinto che il partito dovrà disegnare un’azione per il futuro. L’alleanza nel centrosinistra è imprescindibile. Dobbiamo costruire intorno ad un uomo o ad una donna, che sia il candidato a sindaco condiviso e abbia competenze per tirare la città fuori dalla crisi. Quando avvio iniziative per strutturare un’alleanza di centrosinistra non devo chiedere il permesso a nessuno. Cosa diversa sarebbe stata un’eventuale alleanza con forze di centrodestra, come invece è accaduto quattro anni fa. A meno che il problema non sia proprio il segretario”. Siragusa è sempre stato tra i sostenitori dell’alleanza progressista, con i grillini e le forze civiche che ci staranno. Altre opzioni non sembrano percorribili. E’ comunque preoccupato per l’andazzo dei conti del municipio. “Il rendiconto 2021 è stato approvato ma c’è una massa di disavanzo enorme – dice ancora – non ci saranno altri termini per presentare i correttivi e arrivare al voto dello strumento finanziario. Serve chiarezza”. I dem, questo è ormai acclarato, valuteranno con attenzione il rendiconto e lo faranno insieme ai progressisti e ai civici.