“Responsabilità verso la città è stella polare”, Giudice: “Valuteremo il rendiconto”

Gela. “La linea della responsabilità deve essere la stella polare da seguire, anche insieme agli altri gruppi”. Il segretario di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice, anche rispetto al rendiconto 2021, fa capire che le scelte dei civici andranno nella direzione di una maggiore tutela della città. “L’abbiamo sempre fatto e continueremo su questa via – dice – anche io, come ha spiegato il segretario del Pd Guido Siragusa, penso che si possa arrivare ad una posizione comune con gruppi come i progressisti. Prima di tutto, però, bisogna valutare il rendiconto e i numeri che riporta. Al momento, non abbiamo nulla in mano. Occorre studiarlo e poi esprimersi”. In quest’ultima fase, nonostante l’addio alla giunta, i civici di “Una Buona Idea” si sono posti tra i “responsabili” e atti importanti presentati in consiglio dall’amministrazione sono passati anche con il loro contributo, a tratti determinante. Chiaramente, non può essere una costante, anche perché i civici non hanno assunto impegni politici con l’amministrazione. L’intento fondamentale è di andare incontro alla città, appoggiando provvedimenti che avranno un peso anche nel futuro più immediato. Il rendiconto ha un disavanzo pesante, da quasi 96 milioni di euro. I civici hanno più volte manifestato posizioni certamente non in linea con quelle dell’opposizione di centrodestra, molto più netta contro le decisioni del sindaco Greco e della sua giunta. Anche sul rendiconto, fondamentale per rispondere alle richieste della Corte dei Conti, per “Una Buona Idea” si prospettano valutazioni non da scontro a tutti i costi.