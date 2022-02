Restano o lasciano? “Liberamente” riflette sulle prossime scelte: “Una decisione ci sarà”

Costa ha rinunciato alla giunta, dopo appena pochi mesi dall’insediamento. Il sindaco, invece, sembra aver convinto il dirigente Collura a ritornare sui propri passi. Le dimissioni sono state ritirate. Anche quest’ulteriore sviluppo potrebbe pesare sulle scelte di “Liberamente”, gruppo politico che fino al rilancio amministrativo è stato sempre molto critico verso il “metodo Greco”. Potrebbero formalizzare una decisione, nelle prossime ore. Per qualcuno, le dimissioni di Costa potrebbero segnare il capitolo finale del rapporto con il sindaco, anche se tutto è possibile. “Una decisione verrà presa”, spiega brevemente il consigliere Pierpaolo Grisanti. Un’uscita definitiva dalla maggioranza non pare così probabile, anche se un ritorno in giunta, al contempo, non è affatto scontato.