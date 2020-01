Restauro Beni culturali con malte ecologiche, ecco la svolta innovativa di Edil Ponti

Gela. Grazie ad un progetto “made in Gela” supportato da sette università, con quella di Catania capofila, è stato creato un materiale per il restauro dei beni culturali. Si tratta di un progetto europeo Pon sviluppato dalla società costruzioni Edil Ponti intitolato “AGM for CuHe – Advanced Green Materials for Cultural Heritage – Materiali di nuova generazione per il restauro dei beni culturali: nuovo approccio alla fruizione”. Capace di ottenere un finanziamento per l’asse Ricerca & Sviluppo.

Per la presentazione del prodotto innovativo è stato scelto il teatro comunale Eschilo. Sarà Anna Salsetta, domani pomeriggio alle 18 (27 gennaio c.m.), a fare gli onori di casa e moderare il convegno scientifico divulgativo sulla sperimentazione di malte, realizzate con materiali innovativi green, nell’ambito del restauro di beni culturali. Si parlerà di sperimentazione di malte geopolimeriche, materiali attivati alcalinamente con materie prime naturali presenti in Sicilia, e materie prime seconde derivanti da attività industriali.