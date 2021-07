Restrizioni anti-Covid, Arancio a Musumeci: “Riaprire Gela e iniziare con green pass”

Gela. “Si dia respiro alle attività commerciali e all’economia di territori come quello di Gela”. Il deputato all’Ars Giuseppe Arancio ha presentato un’interrogazione e chiede un intervento concreto del governo del presidente Nello Musumeci. Per Arancio, si può iniziare da una riapertura, con green pass, in area già fortemente coperte dalla vaccinazione. “E’ impensabile imporre una chiusura in blocco, soprattutto a quell’imprenditoria legata alla balneazione che proprio sulla stagione estiva aveva puntato per riprendere un pò di fiato e che oggi si ritrova innanzi allo spettro della chiusura – scrive Arancio nell’interrogazione – indipendentemente dall’esistenza di una fetta di popolazione che è già immunizzata ed in possesso della certificazione verde, nata proprio come un lasciapassare”.