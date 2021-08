Rete “colabrodo” e l’acqua che non c’è, dramma nelle campagne: altri due guasti

Gela. Tra i campi, nelle aree rurali locali, gli ostacoli sono molteplici e i disservizi, praticamente quotidiani. Da mesi, gli operatori fanno i conti con l’acqua che non c’è, soprattutto a causa di dighe che non riescono a servire il territorio. Negli ultimi giorni, anche quella poca a disposizione, non si è vista. Altri due guasti alla rete, nella zona di Giavarone e nel tratto che serve la vasca di Settefarine, hanno bloccato ogni tipo di distribuzione. Gli operatori del Consorzio di bonifica hanno avviato gli interventi necessari per i ripristini, ma la preoccupazione tra gli agricoltori aumenta ancora. Tante coltivazioni sono a rischio e molti hanno deciso di non effettuare nuovi innesti. C’è chi parla di “un dramma”, con tante aziende che non riescono a far quadrare i conti e di conseguenza il lavoro svanisce. La distribuzione idrica, quest’anno, è stata ai minimi. Ancora oggi, in piena estate, si sconta il prezzo, molto salato, dell’acqua che tra marzo e aprile è stata sversata in mare.