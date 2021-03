Rete di compensazioni illecite per 22 milioni, dal gup imprenditori e professionisti

Gela. Ci sono soprattutto insospettabili imprenditori del nord Italia, che attraverso le loro aziende in difficoltà con il fisco avrebbero fatto da schermo per ottenere compensazioni illecite. Dopo la chiusura delle indagini, è stata fissata l’udienza preliminare per almeno sessanta coinvolti. Il presunto giro scoperto dai pm della procura e dai finanzieri si aggira intorno ai ventidue milioni di euro. Ad orchestrare le truffe e i raggiri, attraverso i modelli F24 per ottenere sgravi, sarebbe stato il consulente trentaquattrenne Rosario Marchese, già coinvolto anche nelle inchieste “Stella cadente” e “Leonessa”. Per la sua posizione e per quella dell’agrigentino Rosario Barragato, era già stato disposto il giudizio immediato e la decisione del collegio penale del tribunale dovrebbe arrivare a breve. Gli altri imputati, invece, si presenteranno dal gup del tribunale il prossimo maggio. Le compensazioni indebite, secondo le accuse, venivano richieste principalmente per investimenti in aree svantaggiate, che in realtà non ci sarebbero mai stati. Nell’inchiesta sono stati coinvolti quelli che vengono considerati i referenti principali di Marchese, a loro volta finiti nella maxi inchiesta “Leonessa”. Insieme a loro, imprenditori e titolari di decine di aziende. Gli investigatori hanno ricostruito centinaia di operazioni considerate illecite, che sarebbero servite a coprire i debiti con il fisco delle aziende, permettendo a Marchese e ai suoi presunti complici di ottenere laute somme per le consulenze.