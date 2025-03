Rete fognaria a Manfria, sollecito al dipartimento: Fava, “ci sono tutte le condizioni per avviare i lavori”

Gela. Un’opera strategica che non può essere né rinviata né posticipata. Intorno ai lavori della rete fognaria di Manfria, attesi da anni, l’amministrazione comunale, negli scorsi giorni, ha nuovamente sollecitato il dipartimento regionale acqua e rifiuti. L’assessore Giuseppe Fava, insieme al sindaco Di Stefano, ha voluto mettere nero su bianco le ragioni di un pressing istituzionale reso necessario dalle troppe titubanze della Regione. Gli uffici palermitani starebbero vagliando il passaggio di tutta la procedura alla struttura del commissario straordinario. “Questo allungherebbe i tempi – spiega Fava – invece, ci sono già tutte le condizioni per avviare i cantieri. L’Ati va messa nelle condizioni di finalizzare questo iter, per noi irrinunciabile”. È stata inoltrata una missiva di sollecito agli uffici del dipartimento. Inoltre, Fava ha contatto i funzionari regionali che hanno in carico le carte della rete fognaria di Manfria. “Il finanziamento è stato definito e sono in corso i lavori della rete idrica e sono previsti inoltre gli interventi per il collettore. Bloccare la rete fognaria – aggiunge l’assessore – non consentirebbe di chiudere il ciclo, con una procedura di infrazione Ue in essere”.