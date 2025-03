“Rete fognaria a Manfria verso lo sblocco”, Fava: “Vogliamo incidere nel Pot con opere strategiche”

Fava, che ha spesso seguito queste procedure insieme all’assessore Filippo Franzone e al consigliere dem Antonio Cuvato (già alla guida dell’associazione “Viviamo Manfria”), ha intenzione di rivolgersi non solo all’Ati ma pure a Caltaqua. Vuole che l’amministrazione comunale abbia la possibilità di incidere sulla programmazione del Piano operativo triennale. “Pensiamo di procedere con un atto di indirizzo – sottolinea Fava – sicuramente, vanno programmati i lavori per la rete fognaria in tutta la zona di Manfria e in quelle limitrofe e per il collettore di via Venezia. Inoltre, vorrei potessero rientrare interventi su Poggio Blasco e non escludo di indicare progetti sul ciclo delle acque reflue”. La depurazione e il sistema fognario vanno costantemente monitorati. Nel tempo, ci sono state procedure di infrazione attivate dall’Ue e la Regione non ha dimostrato la celerità necessaria. La vicenda della rete fognaria di Manfria, frazione dove sono in corso le attività per quella idrica, pare quindi andare verso la soluzione attesa.