Rete idrica a Manfria, c’è decreto da più di due milioni: Ati, “risultato importante”

“Si tratta di due interventi molto attesi dai territori e dalle comunità locali che renderanno un servizio più efficiente ai cittadini e ottimizzeranno complessivamente le reti idriche urbane. Un passo avanti e un risultato importante per l’Ati per lo sbocco di risorse ferme da sei anni per difficoltà burocratiche e amministrative. Il dipartimento regionale – spiegano Conti e il direttore generale Ati Antonino Collura – ha già in lavorazione gli altri interventi previsti nel piano che coinvolgono altri Comuni dell’ambito, che nei prossimi giorni completeranno la fase istruttoria per essere decretati e sui quali l’Ati sta svolgendo un incessante lavoro di coordinamento procedurale in sinergia con le amministrazioni interessate”. I vertici dell’Assemblea territoriale, nonostante i tanti problemi legati alla gestione privata di Caltaqua, ad oggi hanno scelto di andare avanti, senza valutare l’interruzione del rapporto, anche per evitare di dover riavviare il percorso per i finanziamenti. I progetti fermi in Regione, che ora dovrebbero man mano essere sbloccati, sono stati presentati dall’azienda italo-spagnola, spesso al centro di forti critiche per un servizio, in città poco efficiente e dai costi elevati per gli utenti. Il decreto di finanziamento per la rete idrica di Manfria è stato ufficializzato nel giorno della presentazione ufficiale della nuova giunta Greco.