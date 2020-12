Retribuzione extra per Depetro, sindaco e giunta autorizzano “indennità ad personam”

Gela. L’addio al municipio del dirigente Alberto Depetro è stato decisamente breve. Ad inizio novembre ha concluso la sua esperienza, iniziata quando sindaco era ancora l’avvocato Angelo Fasulo, per riprenderla una manciata di settimane dopo, scelto dall’attuale primo cittadino Lucio Greco, dopo l’analisi delle candidature avanzate a seguito di avviso pubblico. Nel frattempo, ma solo per pochi giorni, ha ricoperto anche l’incarico di esperto a titolo gratuito, giusto per assicurare supporto durante la fase decisiva di approvazione degli atti finanziari. La fiducia di Greco verso il dirigente al bilancio e ai tributi è stata confermata non solo con il rientro a Palazzo di Città, ma adesso con l’indennità economica “ad personam”, che gli è stata concessa dalla giunta. Al dirigente ragusano spetteranno mille euro netti in più al mese, oltre alla retribuzione prevista da contratto. Al momento del rientro (con un incarico di tre anni prorogabili per altri due), il sindaco, come da disciplina contrattuale, ha previsto anche l’indennità di posizione, da venticinquemila euro lordi all’anno.