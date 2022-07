Retucci a San Cataldo in un duo di attacco tutto gelese

Gela. La Sancataldese acquista Mattia Retucci, centravanti gelese classe 2000. Retucci, dopo la stagione al Nissa in Eccellenza, si unisce al gelese Vincenzo Tuccio, con cui ha già condiviso l’esperienza della Nazionale Siciliana. Non è la prima volta in Serie D per lui, dopo la stagione con il Gela nel lontano 2019. Ha anche vestito le maglie di Palermo e Virtus Entella nelle giovanili, per poi passare alla Correggese e Marina di Ragusa, prima di approdare a Caltanissetta.