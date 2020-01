“Revocare 41 bis ad Alferi”, sarà necessaria una nuova udienza: cambiano giudici

Gela. Secondo la difesa, non ci sono più le condizioni per giustificare il regime del 41 bis, il carcere duro imposto al boss Peppe Alferi, dopo il blitz “Inferis”. Sarà però una diversa sezione del tribunale di sorveglianza di Roma a doversi pronunciare sull’istanza di revoca proposta dal difensore del cinquantaseienne, l’avvocato Maurizio Scicolone. Questa mattina, è arrivata la decisione, comunicata al legale. Sarà fissata una nuova data di trattazione. In base a quanto sostenuto dalla difesa, anche le sentenze successive alla vasta inchiesta antimafia hanno escluso l’esistenza di un terzo polo malavitoso, retto da Alferi. Lui stesso, in più occasioni davanti ai giudici, ha spiegato di essere stato “un malandrino ma mai un mafioso”. Per gli investigatori, però, il suo gruppo, attivo principalmente nei furti e nei danneggiamenti, avrebbe spesso fatto da supporto a stidda e Cosa nostra, fino a strutturarsi come organizzazione mafiosa autonoma.