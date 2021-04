Riaperto tratto stradale via Niscemi dopo i lavori: “Cantiere completato entro giugno”

Gela. E’ stato ultimato il primo step di lavori dei riqualificazione urbana di via Niscemi, finanziati con le somme del Patto per il Sud. L’arteria è stata riaperta al traffico dopo essere stata sistemata ed asfaltata nel tratto che va dall’incrocio con via Venezia a quello con via Falcone. In fase di completamento anche i marciapiedi, nel tratto da via Venezia verso la stazione ferroviaria.