Riapre il parcheggio Arena, Trainito: “Da marzo parcometri in tutta la città”

Gela. Riapre al pubblico il parcheggio Arena. A quasi due anni dalla sua chiusura i cittadini potranno riutilizzare la terrazza di via Colombo ed il piano sottostante a partire da oggi. L’intervento della Ghelas consente di poterlo sfruttare 24 ore su 24. L’area sarà videosorvegliata in remoto per scongiurare eventuali vandalizzazioni, così come avvenuto in passato. Personale della Ghelas invece lo custodirà in orari d’ufficio insieme ad una società di vigilanza privata. L’entrata rimane quella di via Colombo, l’uscita in via Di Stefano (quella che immette in via Mare).