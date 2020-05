Riaprono cimiteri in città, asporto nei locali e niente parrucchieri: ecco come si riprende

• Attività sportiva – È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. Rientrano in queste discipline tennis, ciclismo, canoa, vela, equitazione, atletica. Vanno rispettati tutti i parametri di sicurezza, ovvero la sanificazione periodica di spogliatoi e spazi comuni. Bisognerà comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

• Attività produttive industriali e commerciali – Sono, autorizzate ma è importante specificare che occorre prima una comunicazione al Prefetto. Rientrano in questa categoria anche ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Gli esercenti dovranno indossare mascherina e guanti, disporre di un dispenser con gel igienizzante all’ingresso dell’attività.

• Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro – Consentita solo nei giorni feriali; Consegna delle imbarcazioni, ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili

• Lidi balneari – Consentita la manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza.

• Chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all’asporto – Chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Domenica 10 maggio è consentita la vendita di prodotti florovivaistici. È autorizzato nelle giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

• Parrucchieri per uomo e per donna, estetisti- chiusi.

Restano invariate le disposizioni relative all’obbligo di quarantena.