Riaprono le bancarelle, mercato settimanale riparte lunedì: “Stop se regole violate”

Gela. Il sindaco Lucio Greco, come comunicato ad inizio settimana, ha disposto la riapertura anche del mercato settimanale e di quello di via Madonna del Rosario. Le bancarelle alla Cittadella, solo per la prossima settimana, verranno montate lunedì 7 dicembre e non martedì 8 dicembre (giornata festiva). In entrambi i mercati verranno comunque attuate misure restrittive.

-Ci saranno cinque varchi di accesso controllati e gli ingressi saranno contingentati con l’ausilio degli operatori delle associazioni di volontariato.

-A tutti coloro che entreranno sarà misurata la temperatura.

– All’interno dell’area mercatale non potranno stare più di 800 persone, quindi, man mano che qualcuno uscirà, qualcun altro potrà entrare.

– I presidi posti nei cinnque varchi dovranno essere dotati di collegamento radio, in modo che, in tempo reale, i volontari possano scambiarsi le informazioni sugli ingressi e le uscite degli acquirenti.

– Altri volontari, almeno quattro, saranno all’interno del mercato per vigilare e sensibilizzare sull’uso della mascherina, sul distanziamento e per verificare la presenza di igienizzanti in ogni bancarella.

La commissione di verifica, costituita da un operatore della polizia municipale, un impiegato del settore sviluppo economico e un rappresentante sindacale, sarà chiamata a vigilare e a far rispettare le regole. L’eventuale inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni determinerà l’immediata sospensione del mercato.