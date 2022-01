“Riaprire terapia intensiva”, Pd: “Amministrazione connivente con Asp e Musumeci”

Gela. Le conclusioni politiche non cambiano. I dem, anche al termine della direzione, convocata dal segretario cittadino Guido Siragusa, esprimono tutto il loro dissenso sull’attuale gestione del sistema della sanità locale. Dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e fino all’amministrazione comunale, nessuno è esente da pesanti pecche. I dirigenti locali del partito si schierano con i medici e gli operatori, sempre in prima fila, anche in questi due anni di pandemia. “Ancora una volta ci troviamo a ribadire che in questi cinque anni il “Vittorio Emanuele” ha fatto passi indietro evidenti e da tutti i punti di vista. Aderiamo ad ogni forma di protesta tesa a rappresentare le esigenze e le istanze del territorio, anzitutto per il rispetto del diritto alla salute di tutti i cittadini. Evidenti sono le responsabilità dell’assessorato regionale alla sanità e del presidente Musumeci – dicono i dem – ma altrettanto evidenti sono le responsabilità dell’Asp e la palese assenza e connivenza dell’amministrazione comunale. Chiediamo la salvaguardia di tutti i dipendenti e la stabilizzazione dei precari Covid, che stanno facendo un lavoro straordinario”. Non si soffermano troppo sulle polemiche, montate anche in relazione al loro ruolo politico e anzi richiamano all’unità, almeno sul tema della sanità cittadina. “Non ci lasceremo trascinare da polemiche sterili dei mestieranti del nulla. Chiediamo invece un atto di unità a tutte le forze politiche, associative e sindacali, con le quali abbiamo avviato già una interlocuzione. Restiamo fermamente convinti – fanno sapere dalla direzione del partito – che bisogna difendere la nostra struttura ospedaliera, soprattutto quando vengono assunte decisioni scellerate come la repentina chiusura della terapia intensiva, fatta con l’aiuto delle tenebre e nel disprezzo più assoluto della città”. Il partito locale, come è stato confermato nel corso della riunione della direzione, ha già attivato tutti i canali politici di riferimento, soprattutto all’Ars.