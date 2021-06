Riattivata ma mai convocata, Aliotta: “Commissione H va riunita prima possibile”

Gela. Riattivata circa un anno fa, con provvedimento ufficiale di Asp, ad oggi non è mai stata convocata, per dar seguito alle verifiche sugli atti in materia di disabilità. “La Commissione H va convocata”, spiega il presidente della Consulta che raggruppa le associazioni a tutela dei diversamente abili, l’avvocato Livio Aliotta. Ha scritto ad Asp ma anche a Palazzo di Città. “La commissione ha il compito di esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti sulle questioni inerenti la disabilità e la sanità locale nell’ambito”, dice Aliotta. Con la missiva, si sollecita il presidente, il dottor Rocco Buttiglieri, a provvedere. La Consulta attenderà otto giorni, prima di assumere nuove iniziative.