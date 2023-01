Ricarica mezzi elettrici, attive le prime stazioni di Enel X

Gela. Le prime richieste per l’installazione risalgono a quattro anni fa. Sembrava che il progetto per installare delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici fosse definitivamente impantanato. Invece, la procedura si è sbloccata. Le postazioni previste sono in totale quattro, comprese quelle nel parcheggio del tribunale, in via Venezia e nella zona della Cittadella, adiacente alla Gela-Manfria. Ci sono le prime colonnine attivate. E’ un progetto a costo zero per il Comune e tutto a carico della società Enel X.