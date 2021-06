“Ricatti” e “interessi”, storie tese in maggioranza: “Liberamente” vuole Greco in aula

Gela. Un tentativo di destabilizzare la maggioranza e l’amministrazione comunale, messo in atto, con “ricatti”, da una “piccola parte della maggioranza”. Una disamina molto pesante quella del sindaco Lucio Greco, all’indomani del voto sulle commissioni, con la maggioranza azzoppata da qualche franco tiratore interno. Parole che però si sono fatte sentire e che potrebbero condurre ad un dibattito in aula. Non è l’opposizione che sta pensando di richiederlo, ma esponenti di maggioranza. I consiglieri comunali di “Liberamente” Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti stanno infatti valutando la possibilità di avanzare una richiesta ufficiale alla presidenza dell’assise civica, affinché il sindaco riferisca in aula. L’avvocato Greco, oggi, ha parlato di qualche alleato che starebbe agendo solo per fini personali. I rapporti tra il primo cittadino e il gruppo “Liberamente” non sono mai stati idilliaci e la vicenda della mozione, bocciata, sulla “governance” dei progetti non ha migliorato la situazione. Probabilmente, i consiglieri vogliono capire direttamente dal confronto in aula con il primo cittadino quali valutazioni voglia fornire, in merito ad una parte di maggioranza che starebbe remando contro, scendendo a patti con l’opposizione.