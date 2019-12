Riciclo e lavoro, monito del vescovo dall’autodemolizione Chimera

Il “core business” del centro di stoccaggio Chimera, non a caso, a distanza di tre anni dalla sua inaugurazione, continua ad essere legato alla raccolta e smaltimento di componenti di autovetture destinate alla demolizione. Un impegno supportato da campagne di sensibilizzazione mirate a contrastare le cattive abitudini che troppo spesso sfociano in discariche abusive a cielo aperto, nocive per le persone e l’ambiente circostante. “Forse è arrivato il momento di vedere le cose per come sono – ha evidenziato monsignore Rosario Gisana – di sicuro le scelte visionarie dei governanti potranno dare forma a questa area industriale, crocevia di tre province, ma solo con misure efficaci e un patto generazionale capace di garantire piena occupazione e contrastare il crescente spopolamento delle nostre terre”.