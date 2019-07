RICONOSCIMENTO SDG PIONEER ITALY 2019 A FRANCESCA MARTUCCI DI PIRELLI

ROMA (ITALPRESS) – Francesca Martucci, classe 1988, Sustainability Specialist presso Pirelli & C., è la prima Pioniera italiana per gli SDGs. Il Global Compact Network Italia ha individuato nella Young Business Leader – attiva nel settore Auto & Parts – la vincitrice nazionale del riconoscimento SDG Pioneer Italy 2019, che mira a valorizzare quei giovani professionisti aziendali che si sono contraddistinti per uno straordinario impegno nell’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite.

“Il lavoro svolto da Francesca Martucci s’inquadra nel più ampio piano strategico e d’azione sulla sostenibilità di Pirelli, che aderisce dal 2004 all’UN Global Compact ed è ‘fondatore’ del network italiano. La candidatura presentata dall’azienda dimostra come una giovane risorsa possa contribuire in modo significativo al successo dell’organizzazione di cui è parte, su temi cruciali e strategici”, ha detto Marco Frey – presidente del Global Compact Network Italia – commentando l’assegnazione del riconoscimento. “Con i suoi sforzi e il suo impegno quotidiani, la prima SDG Pioneer italiana ha sicuramente ispirato altri attori, interni ed esterni all’Azienda. Anche per questo motivo, abbiamo scelto di riconoscere il suo operato attraverso il concorso”. Come vincitrice del round nazionale, Francesca Martucci parteciperà alla competizione globale dove sfiderà altri candidati per provare a conquistare il titolo di UN Global Compact SDG Pioneer 2019. I vincitori globali saranno annunciati durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si terrà a New York nel mese di settembre.

(ITALPRESS).