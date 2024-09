“Riconversione raffineria ci ha dato ragione”, Ventura: “Ho detto no all’alleanza con Di Paola e M5s”

Il riferimento territoriale di Iv non ha mancato, visto il periodo, di soffermarsi sulle invettive di Conte e del Movimento cinquestelle. “In vista delle recenti amministrative gelesi – ha continuato – sono stato riempito di messaggi del coordinatore regionale M5s Di Paola che mi chiedeva in continuazione di fare un’alleanza. Io ho detto no perché non dimentichiamo la narrazione distorta che ci fu contro Renzi e i renziani. Dopo il protocollo d’intesa che sancì la riconversione, quella giunta renziana si presentò alle amministrative e perse al ballottaggio. Ci accusarono di aver distrutto una città e un territorio, facendo chiudere la raffineria. Addirittura, era quasi impossibile pronunciare il nome di Matteo Renzi. Oggi, però, tutto è cambiato. Noi valiamo non perché abbiamo i voti ma perché siamo capaci di governare. Alle amministrative gelesi abbiamo presentato la nostra lista. Abbiamo superato la soglia di sbarramento, con gli stessi voti del Movimento cinquestelle che invece sul territorio ha due senatori e un deputato regionale che è anche vicepresidente vicario dell’Ars e coordinatore siciliano”. Ventura non ha dimenticato di richiamare il risultato di Iv, in città, per le politiche del 2022, “con il 19 per cento”. Scendendo dal palco romano ha stretto la mano allo stesso Renzi che ascoltava il suo intervento. Quella di Italia Viva sembra una parabola politica, che indipendentemente dai rapporti tesi con i grillini, potrebbe convolare in direzione di un “campo largo” di centrosinistra e progressista. Sarebbe una direzione del tutto differente da quella che il partito ha seguito alle amministrative, quando ha sostenuto il patto con il centrodestra per la candidatura a sindaco dell’ingegnere Grazia Cosentino. Lo stesso Ventura, all’indomani dell’esito delle urne, ha subito precisato che il partito non è nel centrodestra.