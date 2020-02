“Ricorso? Sarebbe stato colpo mortale alla città”, Greco: “Voglio rispettare ruolo dell’opposizione”

Gela. “La città avrebbe subito un colpo mortale. Per questo motivo, non posso che salutare positivamente la sentenza del Tar”. Lo spiega il sindaco Lucio Greco, riferendosi a quanto deciso dai magistrati amministrativi, che hanno respinto il ricorso presentato dall’alleanza di centrodestra. C’era anche la possibilità che venisse sancito l’annullamento dell’esito elettorale. “Non era in gioco la mia carriera politica – dice ancora – ma il destino di un’intera città che non meritava di vedere compromesse tutte le iniziative messe in campo per risollevarne le sorti”. Per il sindaco, infatti, ad oggi non c’è ancora stata “quella svolta necessaria per iniziare a risolvere tutti i problemi che hanno soffocato la nostra realtà”. Sulla scia del no al ricorso, Greco si dice pronto a “continuare nell’opera di rinnovamento che, pur con qualche difficoltà, abbiamo già iniziato ad avviare”. Così, l’obiettivo è “costruire un futuro per la nostra città”. Ammette lui stesso le difficoltà, sorte anche per via di un’alleanza di governo della città decisamente eterogenea. “Così come sono stato capace di aggregare pezzi diversi di una società complessa – aggiunge – ora, liberato da questo ricorso, devo sforzarmi ad amalgamarli insieme. Un messaggio chiaro voglio lanciarlo a tutti. Questa maggioranza vive e deve vivere sulla capacità di fare le cose e in questo voglio essere esigente”. Uno spiraglio lo apre anche verso l’opposizione, buona parte della quale ha sostenuto il ricorso.