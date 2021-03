Ricoverato un operatore sanitario, positivo al Covid e ha sintomi: era stato vaccinato

Gela. Un casco per aiutarlo a respirare ed è sotto stretta osservazione. In ospedale, c’è un nuovo caso di contagio da Covid per un operatore della struttura. La situazione è resa anomala dal fatto che l’uomo, così come tutti gli operatori, i sanitari e i medici in servizio nel nosocomio, ha già ottenuto la somministrazione del vaccino, compreso il richiamo. Vaccinato, ma positivo e con sintomi, anche piuttosto preoccupanti.