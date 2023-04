Ridurre impatti nella Piana di Gela, valutazioni in corso con Enel: “Possibile protocollo”

Gela. Ridurre gli impatti soprattutto in una vasta area come la Piana di Gela. Si discute di questo in interlocuzioni che sono già partite con Enel. L’azienda pare intenzionata, per l’area locale, a definire un protocollo. “La discussione è partita da qualche tempo – dice Emilio Giudice della Lipu che gestisce anche la Riserva Biviere – quella della Piana è un’area di tutela e ancora una volta si tratta di applicare il piano di gestione. Stiamo discutendo delle linee in cavo aereo che sono un potenziale rischio per l’avifauna. Già in passato siamo riusciti a far rimuovere delle linee a media tensione nella zona del Biviere”. Il risultato ultimo di queste valutazioni in corso dovrebbe essere la stipula del protocollo che regoli ogni tipo di intervento. Sul piano di gestione non attuato, come abbiamo riferito negli scorsi giorni, è in atto una procedura d’infrazione dell’Ue e in settimana si terrà un nuovo tavolo a Palermo, dato che l’iter in essere riguarda anche il piano di gestione locale. “Ci sono discussioni avviate anche con grandi aziende agricole del territorio – aggiunge Giudice – sono tutte attività nella prospettiva di ridurre gli impatti e dare seguito ad un piano di gestione che ad oggi le istituzioni locali non hanno attuato. Del resto, neanche il piano regolatore generale è in linea con quello di gestione”. Il territorio locale è un’area di passaggio nelle tratte coperte da importanti specie dell’avifauna e sugli impianti con linee aeree di Enel le valutazioni sono in corso.