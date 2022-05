“Ridurre tariffe e migliorare servizio rifiuti”, civici: “Errori nel Pef, serve confronto”

Gela. Lo slittamento deciso dal ministero, che ha differito il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci di previsione, si può ritenere politicamente “provvidenziale”, almeno per la maggioranza del sindaco Lucio Greco. I dubbi, infatti, non mancano sull’attuale contenuto del Pef sui rifiuti e dell’atto per le tariffe Tari. I civici, non a caso, chiedono un confronto, per “abbassare le tariffe e migliorare i servizi, di certo non all’altezza della nostra città”. L’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo, in base a quanto giunto dal ministero, in aula ha spiegato le ragioni del ritiro del Piano economico finanziario e del provvedimento per le tariffe Tari. “Accogliamo con favore la maturità con la quale si è assunta la decisione di ritirare il Pef. Non condividiamo il modus operandi, con un atto così importante che viene notificato appena ventiquattr’ore prima, non permettendo ai consiglieri di avere il giusto tempo per lo studio”, dicono gli esponenti di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune”. Per i civici ci sono tanti punti da rivedere. “Durante la disamina dell’atto, che abbiamo comunque studiato, si nota che ricalca gli errori e le mancanze di quello dell’anno precedente – spiegano i consiglieri – questo genera un parere da parte dei revisori dei conti, singolare e decisamente non a tutela del consiglio comunale”.