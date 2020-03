Rientrata la protesta dei detenuti del Malaspina che però invocano l’indulto

Caltanissetta. Anche il carcere Malaspina di Caltanissetta ieri sera ha vissuto momenti di tensione. I detenuti hanno iniziato a sbattere suppellettili ed oggetti in direzione delle sbarre in ferro in segno di protesta, così come in tante altre strutture carcerarie, dove si sono registrati tentativi di rivolta, come Salerno, Modena, Napoli Frosinone, ma anche Vercelli, Alessandria, Foggia e Palermo. La protesta è rientrata in serata.