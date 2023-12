Riesi, gli alunni dell’istituto Carducci ricordano la tragedia della Shoah

Riesi. “Insieme per non dimenticare”, è il titolo del lavoro realizzato dagli alunni della classe terza F all’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”, guidati dalla professoressa Adele Fiorenza.

La rappresentazione, a cura dei ragazzi coordinati dalla docente, si è svolta presso l’aula magna della scuola media, in occasione del giorno della memoria, in ricordo della tragedia della Shoah. Nel corso della manifestazione, si è parlato delle migliaia di vittime delle foibe, per le quali è stato istituto il giorno del ricordo il 10 febbraio. L’iniziativa degli studenti della terza F, per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, non vuole essere solo un omaggio alle vittime dell’Olocausto e dei lager nazisti, ma anche un momento di riflessione e di presa di coscienza collettiva, affinché simili atrocità non si verifichino più nella storia. La rappresentazione promossa dai ragazzi e dalla docente di lettere, è stata molto apprezzata dal dirigente scolastico Calogero Turco.