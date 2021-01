Riesplode contagio Covid in città, 57 positivi: Asp conferma anche due decessi

Gela. Riprende a correre con numeri che fanno paura il contagio Covid in città. A festività quasi concluse, stando ai dati di Asp delle ultime ventiquattro ore, sono cinquantasette i positivi in città, tutti in isolamento domiciliare. Si registrano due deceduti gelesi, positivi al Covid. Tra gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Nel resto del territorio provinciale, i numeri sono molto più bassi. A Caltanissetta sono 9, 7 a Niscemi, 3 a Montedoro, 1 a Campofranco e 1 a Mazzarino.