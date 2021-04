Riesplode contragio Covid in città, 48 positivi: curva a 170, a Pasqua regole violate?

Gela. Riesplode il contagio Covid in città, subito dopo i giorni delle festività pasquali. Nelle ultime ventiquattro ore, sono 48 i nuovi postivi, tutti in isolamento domiciliare. Si registra un solo guarito. Così, la curva del contagio sale fino a 170 positivi. Anche in Comune si corre ai ripari, un caso è stato accertato per i familiari di un funzionario, che a sua volta ha già sintomi. E’ stato disposto il lavoro agile, da remoto, sia per l’urbanistica che per il settore lavori pubblici.