Rifiuti, a Gela possibile proroga a Tekra fino a gara pluriennale: Ecos rischia revoca

Gela. Un rebus, amministrativo e gestionale. In questo si è trasformato il servizio rifiuti, in città ma anche negli altri Comuni della Srr4. Superato lo scoglio politico della nomina alla guida dell’Ato Cl2 in liquidazione, è comunque sempre Tekra ad operare, in proroga. Uno scenario che accomuna la città e i centri per i quali, almeno in teoria, già ci sarebbe l’affidamento alla Ecos srl di San Cipirello. A Niscemi, Butera, Mazzarino, Riesi, Delia e Sommatino, l’azienda non ha mai avviato le attività né preso possesso del cantiere. Tutto è rimasto sospeso, anche in attesa dell’esito del giudizio del Tar, chiamato a valutare un’interdittiva antimafia emessa nei confronti dell’azienda. La sospensiva è stata accolta, ma gli imprenditori della Ecos non hanno ancora sottoscritto i contratti, mentre l’ennesima proroga a Tekra scade a fine novembre. “La situazione è paradossale e preoccupante – dice il sindaco di Butera Filippo Balbo che presiede la Srr4 – con l’avallo di tutti i sindaci, ho deciso di inviare una diffida e messa in mora alla Ecos. Chiederò che si provveda alla firma dei contratti entro dieci giorni o comunque non oltre fine novembre. Se da Ecos non dovessero arrivare riscontri, ci muoveremo per la revoca. Non è una situazione che possa proseguire in questo modo”. La situazione è piuttosto difficile da decifrare anche per Gela. Dopo cinque procedure di gara andate deserte, pare che l’amministrazione comunale abbia comunicato alla Srr l’intenzione di definire una proroga tecnica a Tekra, fino all’affidamento della gara da sette anni. Quindi, verrebbe meno l’ipotesi di una gara “ponte”, fino adesso sempre deserta. “E’ una soluzione che è stata proposta – dice ancora Balbo – prima di autorizzarla, vogliamo capire quali saranno i tempi per arrivare alla gara da sette anni. Ho chiesto al rup, il dirigente Grazia Cosentino, di relazionare. Se i tempi dovessero essere congrui, allora potremmo autorizzare la proroga tecnica per Gela, in attesa della gara pluriennale. Se dovessero essere tempi ancora lunghi, allora sarà necessario procedere con un’altra soluzione, a cominciare dalla gara ponte.