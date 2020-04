Rifiuti abbandonati a rischio, “potrebbero essere di positivi”: “C’è reato epidemia colposa”

Gela. L’emergenza Covid sembra non contare quando si abbandonano rifiuti lungo le strade della città o nelle zone meno battute. Si registrano ancora percentuali molto alte di sacchi con rifiuti di ogni tipo, abbandonati senza rispettare alcuna regola. Da Palazzo di Città fanno sapere che ormai i trasgressori, qualora venissero individuati e scoperti, non rischiano più soltanto una sanzione amministrativa ma il reato penale, fino all’eventuale contestazione di epidemia colposa. A preoccupare sono i rifiuti lasciati in strada senza che vi sia alcuna certezza sulla provenienza. Anche possibili positivi al Covid potrebbero infrangere le regole e mettere a rischio non solo gli operatori della raccolta ma anche chi non ha contratto il virus. Chi è sottoposto a quarantena obbligatoria (perché già positivo) o fiduciaria, è sottoposto ad una serie di disposizioni che escludono la raccolta differenziata.